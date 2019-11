Nicolas Cage als er selbst in einem durchgeknallten Meta-Film

Nicolas Cage hat in den 90er-Jahren in der Oberliga der Hollywood-Stars mitgespielt: 1996 erhielt er für "Leaving Las Vegas" den Oscar als bester Hauptdarsteller. Es folgten hochkarätig besetzte Actionfilme wie "The Rock", "Con Air" und "Face/Off – Im Körper des Feindes". Im Jahr 2003 wurde Cage noch einmal für den Oscar nominiert ("Adaptation"). Aber spätestens seit seinem letzten Big-Budget-Movie "Das Vermächtnis der Tempelritter" (2004) war Cage nur noch in Nebenrollen oder kleineren Filmproduktionen zu sehen. Zuletzt hat er mit dem Horrorfilm "Mandy" Aufmerksamkeit erregt.

Nun berichtet der Hollywood Reporter, dass Nicolas Cage ein glorreiches Comeback mit dem Film "The Unbearable Weight of Massive Talent" (ins Deutsche übersetzt etwa: "Die unerträgliche Bürde von massivem Talent") feiern könnte. In dem durchgeknallten Film über sich selbst spielt Cage sich selbst. Zudem soll der Meta-Plot des Films zahlreiche Bezüge zu Nicolas Cage-Filmen aufweisen. Das Hollywood-Studio Lionsgate hat sich die begehrten Filmrechte gesichert und Cage eine Gage wie in seinen besten Zeiten in Aussicht gestellt. Die Verhandlungen sind laut Hollywood Reporter im Endstadium.