Lineares TV sahen am Vortag der Befragung noch 64,9 Prozent der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer zumindest eine Viertelstunde lang, wobei dieser Wert kontinuierlich sinkt. 2016 waren es noch 81,2 Prozent. Bei den 14- bis 29-Jährigen verfolgten 2023 37 Prozent TV-Angebot in linearer Form. 2016 waren es noch 66,6 Prozent. In der Kategorie 50+ ist der Rückgang der Tagesreichweite für lineares TV geringer: 2016 lag der Wert bei 91 Prozent, 2023 bei 83,2 Prozent.

Ein Fünftel der täglichen Videoangebotsnutzung entfiel auf Youtube (10:29 Minuten). Die Plattform liefert sich mit Netflix (10:12 Minuten) ein Rennen um den Spitzenplatz. Amazon Prime Video (5:10 Minuten) und Disney+ (3:09 Minuten) lagen bereits weit dahinter. Bei den 14- bis 29-Jährigen lag Youtube (26:24 Minuten) deutlicher vor Netflix (18:28 Minuten) und positionierte sich TikTok (6:52 Minuten) bereits vor Instagram (6:31 Minuten).