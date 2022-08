"Ohne Limit": RTL-Quizshow mit Daniel Hartwich hat Winter-Start

Darum geht es in der neuen Show

Die Kandidatenpaare haben die Chance, "ihr Leben für immer zu verändern", orakelt der Sender in der Ankündigung. Demnach "endet die Gewinnleiter niemals - wenn die Antworten richtig sind".

Konkret geht es immer um eine Zahl, die dann die richtige Antwort auf eine, in der Show gestellte Frage ist. "Ziel des Spiels ist es, so nah wie möglich an die richtige Antwort heranzukommen, ohne sie zu überschreiten", so RTL. Je näher die Kandidaten an der Zahl sind, desto höher steigen sie auf. Doch nur bei einer exakten Antwort gibt es Geld. Überschreiten die Kandidatenpaare diese Zahl, ist das Spiel verloren ...

"Ohne Limit" basiert auf dem britischen Erfolgsformat "Limitless Win". In Großbritannien wird "Limitless Win" vom Kult-Duo Ant & Dec - Anthony McPartlin (46) und Declan Donnelly (46) - moderiert. Das UK-Original geht in Kürze in eine zweite Staffel.