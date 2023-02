Nach Ohrfeigen-Skandal: Oscars richten Krisenteam ein

Bei der diesjährigen Oscarverleihung, die am 12. März in Los Angeles stattfinden wird, soll sich ein Skandal wie im vergangenen Jahr nicht wiederholen. Damals ohrfeigte der spätere Preisträger Will Smith (54) Comedian Chris Rock (58) live auf der Bühne der 94. Academy Awards. Für die 95. Oscarverleihung hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Award-Show ausrichtet, daher ein Krisenteam eingerichtet, das rasch und angemessen auf unerwünschte Vorkommisse reagieren soll. Das verriet der Vorstandsvorsitzende der Akademie, Bill Kramer, jetzt im Interview mit "Time".