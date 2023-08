Das geschah in Staffel 2

Ihr Podcast "Only Murders in the Building" von Charles, Oliver und Mabel ist ein wahrer Erfolg geworden und hat sie berühmt gemacht. Doch anstatt Auszeichnungen warten Mordanklagen auf sie: Am Ende von Staffel 1 wird Mabel mit einem blutverschmierten Pullover und ihrer Stricknadel über der Leiche von Bunny, der Verwalterin des Arcadia, gefunden. Nun gilt es, Mabels Unschuld zu beweisen.

Natürlich ist die Polizei streng darauf bedacht, dass die drei als Verdächtige in Bunnys Mordfall auf keinen Fall einen Podcast darüber machen dürfen. Aber "Mord ist ihr Hobby": So dauert es nicht lange, bis sie mit ihrem True-Crime-Podcast in die zweite Runde starten. Sie sind jedoch nicht die einzigen, die einen Podcast über Bunnys Tod machen: Auch Cinda Canning (Tina Fey) berichtet über den wiederholten Mord im Arcadia. Der Titel des Podcasts: "Only Murderers in the Building".

Jetzt ermitteln Charles, Oliver und Mabel in einem Mordfall, in den einer von ihnen selbst verwickelt ist! Mabel wird aufgrund des Mordes im Internet berühmt und erhält den Spitznamen Bloody Mabel, wodurch düstere Ereignisse aus Mabels Vergangenheit ans Tageslicht gebracht werden. So zum Beispiel der Mord einer Freundin, für den ein Freund von ihr den Kopf hinhalten musste. Stellenweise kommt der Verdacht auf, dass die Figur von Selena Gomez hinter beiden Morden, dem an ihrer Freundin und dem an Bunny, stecken könnte.