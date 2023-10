Wer ist wer in "Orphan Black: Echoes"?

Hier ein kleiner Guide zu den Figuren rund um Lucy. Ob auch Figuren aus der Mutterserie dabei sein werden, ist noch nicht bekannt.

Rya Kihlstedt ist Eleanor, eine brillante, knallharte Neurowissenschaftlerin, die den Menschen, die ihr nahestehen, einschließlich ihrer Frau und ihrem Sohn, zutiefst treu ist. Da sie von Eltern aus der Arbeiterklasse erzogen wurde, musste sie für ihren beruflichen Aufstieg hart kämpfen. Neben ihrer Familie ist der Durchbruch in ihrer Forschung alles, was für sie zählt.

James Hiroyuki Liao ist Darros, ein äußerst einflussreicher Selfmade-Milliardär mit einer nicht ganz sauberen Vergangenheit. Mit seiner sanften Stimme, aber mit einer unbestreitbaren Präsenz ist Darros ein Mann, der immer bekommt, was er will, egal, was es kostet.

Reed Diamond ist Tom, ein ehemaliger militärischer, geradliniger Leiter der Unternehmenssicherheit der Darros Foundation.

Amanda Fix ist Jules, ein temperamentvoller Teenager, der versucht, sich selbst zu finden. Als frisch adoptierte Tochter wohlhabender Eltern ist sie knallhart, ein wenig rücksichtslos, aber sehr, sehr klug.

Avan Jogia ist Lucys Freund Jack, ein sanftmütiger ehemaliger Sanitäter und alleinerziehender Vater. Er hat sein Leben der Erziehung seiner Tochter gewidmet. Eines Tages entdeckt er, dass die Frau, die er liebt, ein unvorstellbares Geheimnis hat.

Keeley Hawes spielt eine scharfsinnige, aber sensible Wissenschaftlerin, die im Widerspruch zu ihrem eigenen Moralkodex steht, was sie schon bald in ein moralisches Dilemma bringt.