Oscar-Gala 2020: Eine Timeline

02:00 Beginn der 92. Oscar-Gala im Dolby Theatre. Erneut ein Abend ohne fixen Moderator: der Auftakt ist diesmal ganz musikalisch - zunächst im Zeichen von "Der wunderbare Mr. Rogers", dem Film mit Tom Hanks als Kinderonkel der amerikanischen Nation. Die schwarze Sängerin Janelle Monae schlüpft in die traditionsreiche rote Weste und defiliert durch die erste Publikumsreihe, wo sie Stars begrüßt und besonders vor Hanks stehen bleibt. Und dann geht es auf der Bühne mit einem mitreißenden Musical-Song und vielen Backgroundtänzerinnen weiter. Ein paar Stars werden zum Mitsummen aufgefordert und Monae liegt beim Singen einmal sogar auf dem Rücken.

02:06 Steve Martin und Chris Rock übernehmen dann die eher zahme Eröffnungsmoderation. Martin kommt neben dem redefreudigen Rock kaum zu Wort.

02:10 Der erste Oscar wird an den besten Nebendarsteller vergeben: Brad Pitt holt sich für "Once Upon a Time in Hollywood" seinen zweiten Oscar (allerdings den ersten für eine Schauspielrolle) - er konnte sich gegen Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino und Joe Pesci durchsetzen. Pit kann sich zunächst eine kurze Anspielung auf das gescheiterte Impeachment-Verfahren gegen Trump nicht verkneifen, bedankt sich bei Tarantino und widmet den Oscar dann seinen Kindern.

02:23 Nun ist der beste animierte Spielfilm an der Reihe: "Toy Story 4" macht das Rennen. Da wird sich Sheriff Woody aber freuen - die Filmemacher tun es jedenfalls. Gleich geflogt vom besten animierten Kurzfilm für "Hair Love"

02:28 Schaupieler Josh Gad sagt eine Gesangseinlage an: der Lockruf "Into the Unknown" aus "Die Eiskönigin 2" wird von Idina Menzel und internationalen Sängerinnen in mehreren Sprachen dargeboten.

02:36 Die Verkündung des besten Originaldrehbuchs übernehmen Diane Keaton und Keanu Reeves. Beim Öffnen des Kuverts ist Keaton offenbar so aufgeregt, dass sie gegen das Mikro stößt. Mit "Parasite" für Joon-Ho Bong geht der erste Oscar nach Südkorea. Tarantino, der sonst ein starker Anwärter in dieser Kategorie ist, geht leer aus.

02:42 Sofort gefolgt vom besten adaptierten Drehbuch: Natalie Portman verkündet Taika Waititi als Gewinner. Für seine Arbeit an "Jojo Rabbit" nimmt er seine erste Statuette entgegen und findet, dass sie überraschend leicht ist.

02:47 Der beste Kurzfilm ist angesagt - und zwar von Shia LaBoeuf und Zack Gottsagen (dem ungewöhnlichen Gespann aus "The Peanut Butter Falcon"). Dieser Oscar geht an "The Neighbours Window" von Regisseur Marshall Curry.

02:53 Das beste Szenenbild wird von den Komödiantinnen Kristen Wiig und Maya Rudolph präsentiert. Die beiden behaupten zunächst, zu wütend zu sein, um weiterreden zu können, weil bei "Regie" nur Männer nominiert wurden - aber eigentlich wollten sie mit diesem Auftritt nur beweisen, dass sie auch gute Schauspielerinnen sind, verraten sie gleich hinterher. "Once Upon a Time in Hollywood" setzt sich hier durch. Das Wiederauflebenlassen des Jahres 1969 in diesem Film ist aber auch wirklich gut gelungen.

02:58 Die besten Kostüme werden erneut von Wiig und Rudolph angesagt - diesmal allerdings singend. Ganz klar, dass "Little Women" ein großartiger Kostümflim ist und den Oscar verdient hat.