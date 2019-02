Oscars 2019: Ein unerwarteter Sieger

BESTER FILM

Gewinner: Green Book

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Roma

A Star is Born

Vice

BESTE REGIE

Gewinner: Alfonso Cuarón, Roma

Spike Lee, BlacKkKlansman

Paweł Pawlikowski, Cold War

Yorgos Lanthimos, The Favourite

Adam McKay, Vice

BESTER SCHAUSPIELER

Gewinner: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star is Born

Willem Dafoe, At Eternity's Gat

Viggo Mortensen, Green Book

BESTE SCHAUSPIELERIN

Gewinnerin: Olivia Coleman, The Favourite

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, Die Frau des Nobelpreisträgers

Lady Gaga, A Star is Born

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

BESTER SCHAUSPIELER IN EINER NEBENROLLE

Gewinner: Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINER NEBENROLLE

Gewinnerin: Regina King, Beale Street

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

BESTES ORIGINALDREHBUCH

Gewinner: Green Book

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH

Gewinner: BlacKkKlansman

The Ballad Of Buster Scruggs

Can You Ever Forgive Me?

Beale Street

A Star Is Born

BESTER ANIMATIONSFILM

Gewinner:Spider-Man: A New Universe

Die Unglaublichen 2

Isle Of Dogs – Ataris Reise

Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft

Chaos im Netz

BESTER FREMDSPRACHIGER FILM

Gewinner: Roma, Mexiko

Capernaum, Libanon

Cold War, Polen

Werk ohne Autor, Deutschland

Shoplifters, Japan

BESTE KAMERA

Gewinner: Roma

Cold War

The Favourite

Autor ohne Namen

A Star Is Born

BESTER DOKUMENTARFILM:

Gewinner: Free Solo, Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Hale County This Morning, This Evening RaMell Ross

Minding the Gap, Bing Liu

Of Fathers and Sons Talal Derki

RBG Betsy West, Julie Cohen

BESTER ORIGINALSONG

Gewinner: Shallow, A Star is Born

All The Stars, Black Panther

I’ll Fight, RBG

The Place Where Lost Things Go, MPR

When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs

BESTER SCHNITT:

Gewinner: Bohemian Rhapsody, John Ottman

BlacKkKlansman, Barry Alexander Brown

Green Book - Eine besondere Freundschaft, Patrick J. Don Vito

The Favourite - Intrigen und Irrsinn, Yorgos Mavropsaridis

Vice - Der zweite Mann, Hank Corwin

VISUAL EFFECTS

Gewinner: Aufbruch zum Mond

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story