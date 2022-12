"Are You The One?": Diese Datingshows hat das Jahr noch zu bieten

"Finger Weg!"

Am 7. Dezember startet bei Netflix die vierte Staffel "Finger weg!" (Originaltitel: "Too Hot to Handle"). In dem etwas anderen Datingformat werden zehn Singles zunächst an der Nase herumgeführt. Sie glauben, an einer von der TV-Legende Mario Lopez (49) moderierten Datingshow teilzunehmen und in einer Luxusvilla in der Karibik auf Flirtkurs zu gehen. Doch bei der Show handelt es sich in Wahrheit um "Finger weg!".

Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen während ihres Aufenthalts in der Villa die Finger voneinander lassen. Küssen oder jegliche sexuelle Aktivitäten darüber hinaus sind verboten. Überwacht wird das Ganze von Kameras und durch den Smart Speaker "Lana", der regelmäßig mit den Teilnehmern kommuniziert. Durch Dates, Partys und Challenges werden sie immer mehr in Versuchung gebracht. Mit jedem Fehltritt sinkt die Siegerprämie von 100.000 US-Dollar.