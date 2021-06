"Pig"-Trailer: Gewaltbereiter Cage sucht sein Trüffelschwein

Unter den zeitgenössischen Schauspielern erhält Nicolas Cage wohl die ungewöhnlichsten Rollenangebote – je skurriler, desto besser. Und zum Glück sagt er offenbar auch meistens zu. Das hat uns in den letzten Jahren Trash-Perlen wie "Mandy", "Colour Out Of Space" oder "Willy's Wonderland" beschert.

Die neueste Extravaganz nennt sich "Pig" – und das Werk ist im wörtlichsten Sinn versaut, denn es geht tatsächlich um ein Schwein, wie der Trailer beweist: