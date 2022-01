"Pinocchio": Trailer zur Netflix-Musical-Animation von del Toro

An "Pinoccio"-Verfilmungen hat noch nie Mangel geherrscht, denn Carlo Collodis klassisches Kinderbuch von 1883 spricht offenbar jede Generation aufs Neue an und fordert kreative Interpretationen geradezu heraus.

Wenn sich Oscar-Preisträger Guillermo del Toro ("The Shape of Water") der Geschichte annimmt, dürfen wir uns aber auf etwas ganz Außergewöhnliches freuen. Er hat für seine Netflix-Produktion die Stop-Motion-Technik gewählt, und einen ersten Einblick in das aufwendige Verfahren bietet nun der folgende Trailer, in dem Ewan McGregor dem tierischen Charakter Jiminy Cricket seine Stimme leiht: