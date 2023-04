"Polizeiruf 110: Paranoia": Abschiedskrimi von Verena Altenberger

Abschiedsworte an "Bessie"

Doch nicht nur die Fans müssen sich nach vier Jahren nun von "Bessie" verabschieden, auch die Schauspielerin sagt ihrer Rolle Lebewohl:

"Bessie, du wirst mir fehlen", zitiert der Sender Altenbergers Grußworte an die Münchner Ermittlerin. Und weiter: "Du bist so herrlich sonderbar, du denkst in interessanten Bahnen und du nimmst dir die Zeit, die du brauchst. Du bist freundlich zu den Menschen, du bist interessiert an all diesen Lebensentwürfen da draußen und du fühlst ehrlich mit den Menschen. Den Guten und den Bösen. Wobei du wahrscheinlich gar nicht so richtig in Gut und Böse einteilen würdest. In Ehrlich und in Getrieben vielleicht. In Standhaft und Unzuverlässig... Ach, du wirst mir fehlen."

Am Schluss bedankt Altenberger sich noch bei ihrer Figur: "Danke, dass ich dich kennenlernen durfte [...] Danke, Bessie, für alles und adieu, du bedeutest mir sehr viel."