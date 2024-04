12. April / 23:00 / Camera Club

Ein sicherer Raum der Entfaltung, ohne Homophobie, Rassismus und Sexismus – dafür aber body-positive und so divers wie es nur geht: Das verspricht die Porn Party im Camera Club. Musikalisch werden Techno und (Elektro-)Pop serviert. Die Veranstalter:innen versichern: "We'll make memories that are too naughty for Facebook ..."