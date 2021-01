Diese Kino-Filme erwarten wir 2021 mit Spannung

Dank der nun langsam verfügbaren Impfstoffe scheint ein Ende der leidigen COVID-19-Pandemie in Sichtweite zu sein. Die erste Jahreshälfte dürfte zwar auch in diesem Jahr für die Kinos schwierig werden. Denn wie das US-Magazin "Variety" berichtet, planen die großen Hollywood-Studios schon wieder die Verschiebung der Kinostarts vor Mai 2021. Aber zumindest ab dem Frühsommer sollte – je nach Verlauf der Pandemie – auch in den Kinos wieder so etwas Ähnliches wie Normalität einkehren.