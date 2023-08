War alles nur Einbildung? Das Ende erklärt

Dass sich die Schlacht bei der Abschlussfeier nur in Magnes Kopf angespielt hat, ist klar. Doch ist es nicht auch möglich, dass das nicht das Einzige gewesen ist, was sich der wiedergeborene Thor eingebildet hat. Es gibt also zwei Möglichkeiten: Entweder hat Magne sich lediglich eingebildet, wie Edda aussehen würde, wenn Ragnarök doch passiert wäre oder die komplette Handlung der Serie ist der Fantasie bzw. der Schizophrenie von Magne entsprungen. Das spricht jeweils für die beiden Szenarien:

Das spricht dafür, dass Magne sich alles eingebildet hat

Bereits in der ersten Staffel erklärte Magnes Mutter, dass ihr Sohn als Kind unter paranoider Schizophrenie litt und Zuflucht in seinen Thor-Comics suchte. Diese hat er auch nach dem Tod seiner Freundin Isolde in Staffel 1 wieder stärker konsumiert und könnten seinen Wahn ausgelöst haben. "Ragnarök" möchte auf jeden Fall, dass Zuschauer:innen dieses Szenario glauben.

So ein Serienende erinnert an berühmte Beispiele wie "Fight Club" und "Shutter Island", die am Ende der Erzählung eine überaus schockierende und alles verändernde Enthüllung und Wendung zu bieten hatten: einen unverlässlichen Erzähler.

Das Problem mit dem ersten Szenario? Es würde bedeuten, dass die Handlung von drei Staffeln nicht wirklich passiert ist. Das macht die komplette Netflix-Serie inkonsequent und sinnlos. Viele Fans fühlen sich deshalb nun so, als ob sie an der Nase herumgeführt worden wären.