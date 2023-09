Wieso es nicht mal mit einer Animationsserie probieren? "Blood of Zeus" erzählt von Heron, der als gewöhnlicher Sterblicher im antiken Griechenland lebt, als er von seiner Bestimmung erfährt: Er ist Zeus’ Sohn und soll die Welt vor einer Dämonenarmee retten.

Das "World Building" ist ähnlich dicht und detailverliebt wie in "Ragnarök", in "Blood of Zeus" steht aber freilich die griechische Mythologie im Fokus. Diese wurde zwar da und dort verändert und dramaturgisch angepasst, bleibt in ihren Grundzügen aber dieselbe, vor allem, was das herrlich unterhaltsame politische Drama zwischen den Gött:innen betrifft. Natürlich geizt die Serie auch nicht mit packenden Actionszenen und jeder Menge Bildgewalt. Zwar nur eine Staffel, aber das Finale hat es in sich.

Zu sehen auf Netflix. Hier geht's zur Serie!