Wird "Rick & Morty" abgesetzt?

Ob die von Cartoon Network in Aussicht gestellten 70 weitere Folgen von "Rick and Morty" also tatsächlich produziert werden, darf nach den aktuellen Entwicklungen eher bezweifelt werden. Vielleicht ist aber mit einer Real-Version mit Christopher Lloyd in der Rolle des Rick ein würdiger Ersatz in Sicht.

Auf Netflix sind 5 Staffeln von "Rick and Morty" verfügbar.