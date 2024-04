Streamingzahlen enttäuschen

Wie die gesamte Welt von Tom Ripley ist auch die Frage nach einer Fortsetzung nicht leicht zu beantworten und von vielen Grautönen bestimmt. Die Streamingzahlen dürften enttäuschend sein, "Ripley" hat es international nicht in die Top 5 der Netflix-Charts geschafft, aktuell befindet sich die Serie auf Platz 7 (in Österreich gar auf Platz 8). Da fragt man sich, ob der US-Pay-TV-Sender Showtime nicht doch den richtigen Riecher hatte: Denn ursprünglich sollte die Psychothriller-Serie dort erscheinen (angeblich waren 5 Staffeln geplant), bevor sie dann an Netflix abgeschoben wurde weiterwanderte ...

Von Netflix gibt es bis dato noch kein offizielles Statement, was eine zweite Staffel von "Ripley" betrifft. Zaillian jedenfalls wäre bereit für eine Fortsetzung: "Ich denke, andere [Staffeln] sind sicherlich möglich", so der Showrunner gegenüber "TheWrap". "Wir haben die Rechte an allen Büchern, also könnten wir es machen. Ich werde eine kleine Pause brauchen, aber ja, ich denke, [Ripley] ist ein Charakter, der gut genug ist, dass man mehr tun könnte.“ Insgesamt hat Highsmith fünf Ripley-Romane geschrieben.