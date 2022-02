Was fasziniert uns so sehr an BetrügerInnen? Ist es die Kaltschnäuzigkeit, sich einfach alles zu nehmen, was man möchte, ohne störende Schuldgefühle dabei zu haben? Ist es der Mut, Dinge zu riskieren, von denen wir alle schon mal geträumt haben (es aber niemals zugeben würden), die wir uns aber aber doch nicht trauen?

Ist es das ständige Leben auf der Flucht und die Gefahr, jederzeit auffliegen zu können? Der permanent hohe Adrenalinspiegel, der erst das Leben spürbar macht? Oder ist es vielleicht die nagende Angst, selbst Opfer eines Betrugs zu werden?

Was es auch sein mag: Serien haben schon lange vor "Inventing Anna" und "Der Tinder-Schwindler" entdeckt, dass Geschichten rund um Betrügereien und Hochstaplerei für unterhaltsame, höchst spannende und moralisch komplexe Unterhaltung sorgen.

Die 10 besten Serien über Trickbetrüger: