Kehrt die tote Schwester zurück?

Sarah Snook ("Succession") ist eine Reproduktions-Medizinerin, die als rationale Wissenschaftlerin nicht an ein Weiterleben nach dem Tod glaubt. Als jedoch ihre kleine Tochter (Lily LaTorre) ein seltsames Verhalten an den Tag legt, beginnt Sarah, diese Überzeugung zu hinterfragen und muss sich einem Geist aus ihrer Vergangenheit stellen. Offenbar hat nämlich ihre im Alter von sieben Jahren verschwundene Schwester einen Weg gefunden, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, indem sie von der Tochter Besitz ergreift.

Die tote Schwester hatte eine Vorliebe für Hasen, und sobald das kleine Mädchen nun eine Papiermaske mit Hasenkopf vor dem Gesicht trägt, wird auch klar, dass Regisseurin Daina Reid ("Shining Girls") ein Fan der österreichischen Produktion "Ich seh Ich seh" von Veronika Franz und Severin Fiala sein dürfte.