In den 90ern erschien "Heartbreak High" in Australien und brachte es auf sieben Staffeln. Aufgrund des Erfolgs der Coming-of-Age-Serie entschied sich Netflix zu einem Reboot, das am 14. September 2022 auf dem Streaming-Dienst erschien.

Darin geht es um die Außenseiterin Amerie (Ayesha Madon), die im Schulflur eine Karte aller Sexualkontakte ihrer MitschülerInnen erstellt – sehr zum Ärger von den dargestellten Personen und der Schulleitung. Um die hypersexuellen SchülerInnen zur Vernunft zu bringen, zwingt die Schule sie, an einem Programm zur sexuellen Aufklärung teilzunehmen. Mit ihren neuen queeren FreundInnen Quinni (Chloe Hayden) und Darren (James Majoos), muss Amerie ihren Ruf wiederherstellen, während sie sich durch Liebe, Sex und Herzschmerz schlägt.

Werden wir mehr von Amerie & Co. sehen? Wir verraten euch, wie es um eine zweite Staffel steht.