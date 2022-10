"Mr. Harrigan's Phone": Das Ende erklärt

Ist Mr. Harrigan für die Toten verantwortlich?

Während diese Frage nie vollends beantwortet werden kann, suggeriert der Film doch, dass dem so ist. Immerhin stirbt sowohl der Junge, der Craig gemobbt hat, als auch der betrunkene Fahrer, Deane Whitmore, der für den Tod von Ms. Hart verantwortlich ist, nachdem Craig seinen ehemaligen Arbeitgeber um Hilfe geben hat.

Dass Mr. Harrigan in den Tod von Deane Whitmore verwickelt ist und dieser kein Unfall war, verraten zwei Details: Zum einen handelt es sich bei der Seife, an der Whitmore erstickt ist, um die Lieblingsseifenmarke von Ms. Hart. Zum anderen enthält Deanes einzeiliger Abschiedsbrief ein Zitat aus dem Tammy Wynette-Song "Stand By Your Man". Das war nicht nur Mr. Harrigans Lieblingssong, sondern auch sein Klingelton für Craig, wie etwa "Screenrant" erläutert.