Erst 35 Jahre jung – und schon ist er mit einer Autobiographie am Start (ihr habt Recht, für Hollywood-Verhältnisse ist er eh spät dran!): Tom Felton, weltberühmt geworden mit seiner Rolle als Draco Malfoys in den "Harry Potter"-Filmen, hat nun ebenfalls ein Buch über sein Leben geschrieben.

"Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard" heißt es – und ähnlich wie "Friends"-Kollege Matthew Perry scheut sich auch Felton nicht davor zurück, in seiner Biographie über die dunkelsten Stunden seines Lebens zu erzählen. Weil sich Memoiren gerade dann gut verkaufen. Leider.