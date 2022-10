Romanverfilmung nach Sally Green

Die literarische Anregung für diese Fantasy-Horror-Serie hat der Roman "Half Bad - Das Dunkle in mir" von der britischen Autorin Sally Green geboten. Showrunner und Drehbuchautor ist Joe Barton, den man von Produktionen wie "The Lazarus Project" oder "Pflicht / Schande" kennt.

In den Hauptrollen sind Jay Lycurgo ("Titans", "The Batman"), Nadia Parkes ("Domina") und Emilien Vekemans ("Im fremden Körper") zu sehen. Der weitere Cast setzt sich aus einem Mix an bekannten und neuen Gesichtern zusammen: Isobel Jesper Jones, Paul Ready ("Motherland", "The Terror"), David Gyasi ("Carnival Row"), Kerry Fox ("Conversations with Friends“), Liz White ("Brexit: The Uncivil War") und Karen Connell ("Vikings") sind nur einige der Namen.

"The Bastard Son & The Devil Himself" startet am 28. Oktober weltweit auf Netflix.