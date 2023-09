Die Stars von "Schwarze Früchte"

Lamin Leroy Gibba (29) spielt nicht nur die Hauptrolle des Lalo. Er entwickelte auch das Konzept der Serie und fungierte als Chefautor. Gibba studierte Schauspiel und Film in New York, ehe er in Deutschland Theater spielte. Er war auch in Kinofilmen zu sehen, wie in "Einfach mal was Schönes" von Karoline Herfurth (39). Lamin Leroy Gibba war 2021 Teil der Initiative ActOut, in der sich Darsteller mit LGBTQ+-Hintergrund für mehr Diversität in der Film- und Fernsehszene einsetzte.