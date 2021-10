"Scream 5": Teaser zum mysteriösen Horror-Schocker

Vor zehn Jahren erschien "Scream 4" und Fans des Gruselns werden den fünften Teil namens "Scream" kaum erwarten können. Genau wie in den Vorgängerfilmen stellen wieder Neve Campbell, Courteney Cox und David Arquette die Hauptfiguren dar, dazu stoßen NewcomerInnen wie Jenna Ortega ("You"), Dylan Minnette ("Tote Mädchen lügen nicht"), Melissa Barrera ("In The Heights") und Marley Shelton.