"Scream 5" legt sensationellen US-Kinostart hin

Der Schrecken hat die Kinos in den USA fest im Griff - und das nicht nur wegen der nach wie vor angespannten Coronalage. Denn der fünfte Teil der "Scream"-Saga, der seit 13. Jänner auch in Österreich läuft, lockte am Eröffnungswochenende Massen vor die Leinwand und spielte 30,6 Mio. Dollar (26,8 Mio. Euro) ein - ein umso beachtlicherer Erfolg angesichts des niedrigen Produktionsbudgets von nur 25 Mio. Dollar (21,9 Mio. Euro).