Sean Connery abseits von James Bond: 10 außergewöhnliche Rollen

Wenn man sagt, Connery hat in „The Avengers“ mitgespielt, hört sich das heutzutage wohl eher verwirrend an. Tatsächlich handelt es sich hier um die späte Kinoversion einer britischen Kultserie aus den 60er und 70er Jahren. Dieses Kinoremake mit Ralph Fiennes und Uma Thurman in den Hauptrollen wäre an sich nicht weiter erwähnenswert, wenn da nicht Connery als Superschurke auftreten würde: Nun hat er endlich die Seiten gewechselt und wird selber zum klassischen Bond-Bösewicht. Außerdem legt er einen Abgang hin, der tatsächlich an die gleichnamigen Superhelden erinnert.