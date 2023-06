"Secret Invasion": Wie viele Folgen gibt es und wann ist das Finale?

"Secret Invasion" ist die neue Serie von Marvel, die auf Disney+ erscheinen wird. Es ist der erste Auftritt von Samuel L. Jackson als Nick Fury seit "Spider-Man: Far From Home" im Jahr 2019 und abgesehen von zwei Folgen in "Marvel's Agents of SHIELD" das einzige Mal, wo man die berühmte Marvel-Figur in einer Serie zu Gesicht bekommt. Dementsprechend groß wird die Serie mit Sehnsucht erwartet.

Für alle, die "Secret Invasion" an einem Stück durchschauen möchten, haben wir eine Auflistung der Episoden und verraten euch, wann alle Folgen auf Disney+ hochgeladen werden. Dann erscheint das Finale.