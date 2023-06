ServusTV stellt den linearen Sendebetrieb in Deutschland mit Ende des Jahres ein. Einen entsprechenden Bericht der "Salzburger Nachrichten" bestätigte der Salzburger Privatsender auf APA-Anfrage. Ab 2024 solle der Fokus im nördlichen Nachbarland auf der digitalen Verbreitung via "ServusTV On" liegen. Das Medienhaus wolle sich nämlich künftig verstärkt auf den Heimatmarkt konzentrieren, wo weiterhin auch lineares Programm geboten werden soll.