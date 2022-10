Wir wissen nun also, dass es sich bei dem Film um eine Adaption des zweiten Teils der legendären Videospiel-Reihe handeln wird. Ein junger Witwer erhält einen Brief von seiner verstorbenen Frau, in dem sie ihn wissen lässt, dass sie in Silent Hill auf ihn wartet. Also begibt er sich in diese mysteriöse Kleinstadt, wo er sich in einem wahren Alptraum wiederfindet. Was könnte man sich Besseres von einem Horrorfilm wünschen?

Wenn es nach Gans geht, soll "Return to Silent Hill" bereits 2023 in die Kinos kommen.