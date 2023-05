Autorenstreik in Hollywood: Diese Filme sind betroffen

Wie "The Hollywood Reporter" meldet, verschieben sich die Dreharbeiten des "Blade"-Reboots aufgrund des Autor:innen-Streiks um unbestimmte Zeit. An sich sollte die Produktion an der Verfilmung nächsten Monat starten. Das Remake soll eigentlich am 06. September 2024 in den US-Kinos starten. Inwiefern der Streik auch Auswirkungen auf das Startdatum haben wird, steht noch nicht fest.