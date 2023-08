Streik: Stars spenden Millionen an Schauspieler-Gewerkschaft

Meryl Streep: "Habe das Glück, andere unterstützen zu können"

"Ich erinnere mich an meine Zeit als Kellnerin, Reinigungskraft, Schreibkraft, sogar an meine Zeit in der Arbeitslosigkeit", erklärte Streep in einem Statement. "Bei diesem Streik habe ich das Glück, diejenigen unterstützen zu können, die gegen Goliath kämpfen müssen." Auch Clooney erklärte, er sei stolz darauf, "die SAG-AFTRA Foundation und meine Schauspielerkollegen unterstützen zu können, die in diesem historischen Moment möglicherweise Probleme haben".