"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" jetzt ohne Startdatum

So hat der mit Spannung erwartete Trilogie-Abschluss "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" seinen ursprünglichen US-Starttermin, den 29. März 2024, verloren. Aufgrund des SAG-AFTRA-Streiks können die Sprecher des Animationsfilms ihre Arbeit nämlich nicht rechtzeitig für den anvisierten Kinostart beenden. Ein neues Release-Datum steht aktuell noch nicht fest, wird jedoch wohl in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden, wie "Variety" schreibt.

Auch der Live-Action-Marvel-Film "Kraven the Hunter" mit Aaron Taylor-Johnson (33) in der Hauptrolle verliert seinen Kinostart im Herbst dieses Jahres. Vom 6. Oktober wandert der Titel auf den 30. August 2024. "Variety" zufolge ist Hauptdarsteller Taylor-Johnson unverzichtbar während der Pressetour des Films. Doch Schauspielende dürfen während des Streiks ihrer Gewerkschaft SAG-AFTRA nicht an Presseterminen teilnehmen, um die Werbetrommel für ihre Werke zu rühren.