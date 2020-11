"Sputnik": Russlands Antwort auf "Alien"

Welche Gefahren das All bereit hält, wissen wir spätestens seit Ridley Scotts erstem „Alien“-Film von 1979. Doch nicht nur US-Astronauten müssen sich vor extraterrestrischen Bedrohungen in Acht nehmen: In Egor Abramenkos SciFi-Horrorthriller „Sputnik“ bringt ein russischer Kosmonaut im Jahr 1983 als einziger Überlebender einer gescheiterten Raummission einen Alien-Parasiten in seinem Körper mit und weiß nicht einmal etwas davon.

In einem abgelegenen Forschungslabor wird der Schwerverletzte, dessen Heilung erstaunlich rasche Fortschritte macht, von einer Psychologin unter strengster Geheimhaltung untersucht. Dabei kommt die schreckliche Wahrheit ans Licht: Jede Nacht bricht der schleimige Organismus aus dem Wirtskörper des Astronauten hervor und begibt sich auf Essensjagd. Selbstverständlich bevorzugt er Menschenfleisch – oder besser gesagt, deren Gehirne. Der Trailer lässt bereits erkennen, dass hier das Blut ziemlich heftig spritzt.