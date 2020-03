"Star Trek: Picard": Trekkie-Nostalgie auf Nepenthe

Agnes Jurati

Zum Einstieg in die Episode erfahren wir, was Dr. Agnes Jurati ( Alison Pill) dazu getrieben hat, ihren Mentor und Liebhaber Bruce Maddox zu ermorden. Diese Frage stand schon seit ihrer schrecklichen Tat wie ein riesengroßer Elefant im Raum: Welche Horror-Story hat die verschlagene Commodore Oh ( Tamlyn Tomita) der naiven Dr. Jurati erzählt? Wie schockierend und überzeugend müsste diese Information sein, um Jurati unter Tränen zum Mord an Maddox zu treiben. Kopfkino!

Die Auflösung ist leider mehr als enttäuschend. Mit einer vulkanischen Gedankenverschmelzung demonstriert Commodore Oh der naiven Jurati emotional eindringlich, dass künstliche Lebensformen das Ende der Menschheit bedeuten würden. Jurati muss sich übergeben, so schockierend sind die Eindrücke, die ihr Oh übermittelt. Trotzdem scheint es unwahrscheinlich, dass eine Wissenschaftlerin wie Agnes Jurati, die von perfekten Androiden träumt, diese Vision nicht hinterfragt, bevor sie einen geliebten Menschen ermordet. Sorry, aber das hat uns nicht überzeugt.

Die Bilder und Emotionen, die Jurati gesehen und gefühlt hat, sind schließlich nur persönliche Vorstellungen aus dem Kopf der Vulkanierin (ist sie wirklich eine Vulkanierin?). Und die Frau ist wohlgemerkt eine Sympathisantin der extremistischen Bewegung der Zhat Vash. Oder kommt Oh aus der Zukunft? Uns war diese Auflösung jedenfalls viel zu halbherzig.