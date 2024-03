Wenn die Macht mit uns ist, scheint alles möglich zu sein und auch totgesagte "Star Wars"-Projekte erwachen wieder zu neuem Leben. So ergeht es nun offenbar dem Film "Rogue Squadron". Erst im Vorjahr hatte die "Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins ihre Mitarbeit daran aufgekündigt, doch nun ist sie erneut mit an Bord und dem Projekt wurde wieder grünes Licht erteilt.

Im Mittelpunkt des Films soll die legendäre Jägerpilotenstaffel stehen, die von Luke Skywalkers einst persönlich ins Leben gerufen wurde. Der Name zollt jenem Team um Jyn Erso Tribut, dessen Abenteuer der gleichnamige Film von 2016 erzählt hat. Den wagemutigen Rebell:innen gelang es, die Pläne für den Todesstern zu stehlen.