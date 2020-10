"Star Wars"-Star Oscar Isaac wird Marvel-Superheld Moon Knight

Wer ist der Superheld Moon Knight?

Der oft mit Batman verglichene Superheld Moon Knight ist der ehemalige Söldner Marc Spector, dem von dem alten ägyptischen Mondgott Khonsu Superkräfte verliehen wurden. Da diese Kräfte von der Stärke des Mondes abhängig sind, agiert der Held vor allem in der Nacht. Darüber hinaus leidet Spector an einer schizophrenen Persönlichkeitsstörung und besitzt mehrere Persönlichkeiten. Oft wird in den Comics auch damit gespielt, dass er sich manche Superkräfte möglicherweise nur in seinem Wahn einbildet. Der Vergleich mit Batman kommt auch daher, dass Spector nicht zimperlich mit Verbrechern umgeht, ein großartiger Detektiv und – zumindest in einigen Comic-Varianten – reich wie Bruce Wayne ist.