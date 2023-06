Streamteam-Podcast: Pride Month - Buntheit in Film & Fernsehen

Juni ist Pride Month - weltweit. Das feiern auch July und Franco und wollen deswegen in dieser Folge genauer ergründen: Wie bunt ist die LGBTQIA+-Community eigentlich, was läuft in der deutschsprachigen Film- und Fernsehbranche in Sachen Queerness-Sichtbarkeit und -Repräsentation schon gut, wo gibt es noch Nachholbedarf?

Um all diese und noch viele weitere Fragen zu klären, hat das StreamTeam 2 Gästinnen geladen, die sich wirklich auskennen: Thea Ehre und Marketa Modra. Thea ist eine österreichische Schauspielerin, Performerin und sie ist transsexuell. Außerdem hat sie grade für ihr Spielfilmdebüt "Bis ans Ende der Nacht" auf der Berlinale einen Silbernen Bären für die Beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle gewonnen.

Marketa Modra ist Schauspielagentin und die Chefin der Agentur DIVINA. Sie hat nicht nur Nicholas Ofczarek ins Filmgeschäft nach Deutschland gebracht und Robert Palfrader zu seinen ersten großen Rollen verholfen, sondern sie ist u.a. auch die Agentin von Michael Ostrowski, Georg Friedrich und eben: Thea Ehre.

Diesmal leistet "Streamteam" also Aufklärungsarbeit, feiert unterhaltsam die bunte Liebe, bietet coole Tipps zum Streamen und gibt euch hoffentlich auch ein paar Denkanstöße.

Und das sind alle Film- und Serienempfehlungen:

"Sense8" (2015)

"Euphoria" (2019)

"Call Me By Your Name" (2017)

"The L World" (2004)

"Bis ans Ende der Nacht" (2023)

"Sexplanation" (2023)

Viel Spaß dabei ,-)