Um was geht's in "Take Care of Maya"?

Als die neunjährige Maya am frühen Morgen des 7. Oktober 2016 in die Notaufnahme des Johns Hopkins All Children's Hospital in St. Petersburg, Florida, eingeliefert wurde, änderte sich für Familie Kowalski ihr gesamtes Leben. Bei Maya wurde das seltene Schmerzsyndrom CRPS diagnostiziert. Und anstatt Behandlungen im Kreise der Familie zu bekommen, sah sich Maya plötzlich von Kinderschutzbeauftragten und Juristen umgeben.

Der Grund: Ihrer Mutter Beata wurde Kindesmissbrauch - sie leide am Münchhausen-Syndrom - vorgeworfen. In Staatsgewahrsam wurde das Mädchen schließlich von ihrer Familie getrennt. Doch stellten sich die Vorwürfe als wahr heraus? Das werdet ihr nur erfahren, wenn ihr in die Netflix-Doku einschaltet.