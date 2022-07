"Take Me Out XXL"-RTL-Sommer-Specials mit Jan Köppen

Im Sommer wird bei RTL einmal mehr in Extralänge gedatet: "Take Me Out XXL" kehrt mit drei neuen Specials und einem sommerlich dekorierten Studio zurück. Produziert werden die neuen XXL-Folgen mit Moderator Jan Köppen (39) ab dem 16. Juli, wie der Sender in einer Mitteilung schreibt. Die erste Ausstrahlung ist demnach für den 10. August zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL (oder RTL+) geplant.