Jamy will beweisen, dass er auch harmlos flirten kann

Auch Hillary (27) und Jamy (36) haben sich bei der Arbeit kennengelernt. Hillary hatte damals mit ihren Freundinnen darum gewettet, wer Jamy, den Türsteher eines Clubs, zuerst rumbekommt. Ein Paar wurden sie aber erst drei Jahre später, nachdem sie 2021 über Instagram wieder in Kontakt kamen. Hillary kassierte nachträglich sogar noch die 500 Euro der Wette.

Jamy ist kein unbekannter im Dating-TV: 2020 versuchte er sein Glück bei der Schweizer Bachelorette, 2021 in der ersten Staffel "Are you the one - Realitystars in love". Bei "Temptation Island" will der 36-Jährige beweisen, dass er sich verändert hat und auch flirten kann, ohne dabei Grenzen zu überschreiten.