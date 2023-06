Hoffnung auf zweite Chance?

In der Wiedersehens-Show geben die beiden auf Nachfrage von Moderatorin Lola Weippert fehlende Kommunikation und auch die Vorkommnisse bei "Temptation Island" als Grund für die Trennung an. "Ich glaube, es ist einfach zu viel passiert. Und ich würde sagen, es war halt ein Vertrauensbruch und das, was wir da erlebt haben, kann man nicht mehr rückgängig machen", so die Studentin. Ihr Ex-Partner erklärt: "Also für mich persönlich steht 'Temptation' gar nicht so im Vordergrund. Es gibt einfach Differenzen in unserer Beziehung."