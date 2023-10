"Temptation Island VIP": Das waren die größten Beziehungsdramen

Staffel 1: Calvin Kleinen und Roxy Zinger

Der mittlerweile als Reality-Star etablierte Calvin Kleinen (31) hielt bereits 2020 in der zweiten Staffel der regulären Version von "Temptation Island" der Versuchung nicht stand. Er betrog seine damalige Freundin Pia, mit der er gemeinsam in das Format gegangen war. Damit machte er sich einen Ruf als tabuloser Frauenheld. Während seiner ersten Teilnahme an dem Format lernte er Roxy Zinger kennen, die als eine der Verführerinnen teilgenommen hatte. Zusammen nahmen sie wenig später an "Temptation Island VIP" teil.

Obwohl Kleinen zuvor Besserung versprochen hatte, ließ er es auch in der VIP-Variante erneut ordentlich krachen. Aber auch Zinger blieb ihrem Partner während der Sendung nicht treu und verliebte sich in Stripper Jay. Wenig überraschend beschlossen Kleinen und Zinger im Finale der Sendung, dass sie kein Paar mehr sein konnten. Aber auch die Beziehung von Roxy Zinger und Jay scheiterte. Calvin Kleinen tummelt seitdem munter durch zahlreiche Reality-Formate, unter anderem war er bei "Are You The One? - Realitystars in Love" zu sehen.