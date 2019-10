"Terminator": Was James Cameron im Falle einer neuen Trilogie vorschwebt

Worum es in einer neuen Terminator-Trilogie gehen könnte?

Allerdings hat Cameron in Interviews bereits anklingen lassen, dass " Terminator:Dark Fate" auch der erste Teil einer neuen Trilogie" sein könnte. Natürlich nur dann, wenn der Film ein kommerzieller Erfolg wird. Aber worum geht es dann in den beiden noch geplanten Terminator-Filmen?

Cameron hat dazu gesagt, dass er in diesem Fall die Beziehung zwischen Menschen und Künstlicher Intelligenz (KI) erkunden will. Das sei im neuen Film noch nicht passiert, aber die Weichen dafür sind gestellt. In den beiden möglichen Fortsetzungen von "Dark Fate" würde die Erkundung dieser Beziehung zwischen Mensch und intelligenter Maschine im Mittelpunkt stehen: "Wir wissen genau, wohin wir mit dieser Idee wollen", so Cameron in einem Interview: "Was wir im ersten Film zeigen wollten, war die Idee, dass es (Anm.: der Krieg zwischen Menschen und feindlicher KI) immer noch passieren wird. Die Namen ändern sich, aber der Grundkonflikt wird so lange weiterbestehen bis er auf die eine oder andere Art aufgelöst wird."