"The Boys 2" auf Amazon Prime: Billy Butcher is back!

Starke Charaktere mit Ecken und Kanten

Die Stärke der Superhelden-Serie sind auch in der zweiten Staffel die großartig besetzten Charaktere – allen voran Karl Urban als Billy Butcher und Antony Starr als Homelander. Sogar Nebenrollen bekommen genügend Raum und sorgen für ein faszinierendes und glaubwürdiges World-Building, aber auch für unerwartete Comedy-Einlagen. So erhellt etwa die Aquaman-Parodie "The Deep" (Chace Crawford) immer wieder die an sich eher dystopische Atmosphäre der Serie, wenn er zum Beispiel unter Drogen gesetzt an seinem Selbstwertgefühl arbeiten soll und dann mit seinen Kiemen den Song "You are so beautiful" singt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Serien sind die Figuren in "The Boys" allesamt vielschichtig und immer für eine Überraschung gut. Der knallharte, düstere Billy Butcher, von Karl Urban mit Kultpotenzial gespielt, zeigt immer wieder schwache und liebenswerte Seiten. Sogar der durch und durch verachtenswerte Bösewicht Homelander, ein perverser Wüstling mit bedenklich labiler Persönlichkeit und gefährlichen Allmachtsfantasien, darf immer wieder zutiefst menschliche Regungen zeigen. Mit (fast) jeder Figur kann man an irgendeiner Stelle mitfühlen, auch wenn sie eigentlich extrem nervt (wie der weinerliche Loser Hughie), enttäuscht (wie die rückgratlose Maeve) oder wirklich bösartig ist (wie Homlander und Stormfront, die Neue im Team). Die Schurken zeigen glaubhaft ihre menschlichen Seiten und auch bei den Helden kommen immer wieder dunkle Seiten zum Vorschein. Die großartig geschriebenen und besetzten Charaktere machen "The Boys" zu einem hochkarätigen Action-Drama, das in der Serien-Oberliga mitspielt.