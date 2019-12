"The Boys": Erster Teaser-Trailer der zweiten Staffel

Superhelden-Serie für ein erwachsenes Publikum

Die Superhelden-Serie für ein erwachsenes Publikum spielt in einer fantastischen Parallelwelt, in der Superhelden zum Alltag gehören. Sie sind berühmt wie Hollywood-Stars, einflussreich wie Politiker und werden verehrt wie Götter. Allerdings verhalten sich die Superhelden ganz und gar nicht wie Helden. "The Seven" sind die Superstars im Superhelden-Business. Doch sie sind korrupt, selbstsüchtig und glauben, sich alles erlauben zu können. Lukrative Deals und Werbeverträge interessieren sie mehr als Heldentaten und das Allgemeinwohl. Ihre schmutzigen Geheimnisse, die von tödlichen "Kollateralschäden" bei ihren Einsätzen bis zu kaltblütigem Mord reichen, werden von einem Konzern namens "Vought" im Eigeninteresse vertuscht. Denn der milliardenschwere Konzern ist Management und Vermarkter der Superhelden.

Als die Freundin von Hughie Campell (Jack Quaid) als Kollateralschaden eines Superhelden-Einsatzes stirbt, lernt Hughie den mysteriösen Billy Butcher (Karl Urban) kennen. Der knallharte Typ ist Anführer einer Gruppe, die "Vought" und seinen Superhelden kriminelle Machenschaften nachweisen will. Dabei scheut Butcher auch nicht vor dem Einsatz brutaler Gewalt zurück.

