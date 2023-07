"The Company You Keep": Serie mit Milo Ventimiglia auf Disney+

Der Schauspieler Milo Ventimiglia ist für seine Serienrollen bekannt, in denen er erinnerungswürdige Figuren porträtiert, die einem schnell ans Herz wachsen. Hierzu zählen natürlich seine Darbietungen als Jess in "Gilmore Girls", Peter in "Heroes" und Jack in "This is Us". Nun spielt er die Hauptrolle in "The Company You Keep" und fungiert in der Adaption der koreanischen Serie "My Fellow Citizens!" auch als ausführender Produzent.

Seht euch hier den spannenden Trailer an: