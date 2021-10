"Ambulance"-Trailer: Jake Gyllenhaal in Michael-Bay-Action

Flucht im Krankenwagen

Yahya Abdul-Mateen II ("Watchmen") spielt den Kriegs-Veteranen Will, der in akuten Geldproblemen steckt, weil er die Medikamenten-Kosten für seine Frau nicht bezahlen kann. Sein Pflege-Bruder Danny (Gyllenhaal) überredet ihn zu einem Wahnsinns-Coup und die beiden wollen den ambitioniertesten Bankraub in der Kriminalgeschichte von Los Angeles durchziehen.

Doch nicht alles läuft wie geplant, und die ungleichen Brüder finden sich auf der Flucht vor LAs gesamten Polizeikräften. Sie sehen sich gezwungen, einen Ambulanz-Wagen zu entführen, in dem sich eine Medizinerin (Elsa González aus "Baby Driver") und ein beim Überfall lebensgefährlich verletzter Polizist befinden. Die wilde Jagd scheint jetzt erst richtig zu beginnen und hier wird mit martialischer Action nicht gespart.