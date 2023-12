David von Erich

David von Erich, bekannt als "The Yellow Rose of Texas", war der dritte Sohn von Fritz von Erich. Er starb 1984 im Alter von 25 Jahren in einem Hotel in Tokio plötzlich an einer Darminfektion.

Harris Dickinson ("A Murder at the End of the World") schlüpft in der Verfilmung in die Rolle des Wrestlers.